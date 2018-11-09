En çok radyasyon yayan telefon hangisi?

Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Peki en yüksek hangisi?

Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Peki en yüksek hangisi? Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri... 1.69 W ile Xiaomi Mi 8 en çok radyasyon yayan telefonlardan biri...



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Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Peki en yüksek hangisi? Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...1.68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T ise Xiaomi'nin peşinden geliyor.



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Telefon sahipleri pek farkında değil; ancak kullandığınız telefonların radyasyon değeri var. Peki en yüksek hangisi? Birçok organizasyon akıllı telefonların 0.60 Watt değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. İşte telefon telefon en çoktan en aza telefonların radyasyon değerleri...İkinci sırada ise 1.64 W ile bir diğer Tayvanlı üretici HTC'nin HTC Desire 820 isimli modeli bulunuyor.



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