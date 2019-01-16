En çok porno izleyen ülke şoke etti! Sebebi ise bakın ne çıktı

Kişisel verilerin gizliliği konusunda endişelere yol açan düzenlemenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre önce, porno izleme oranlarında artış yaşanıyor. Dünyanın en çok izlenen porno video platformu yayımladığı yıllık veri analizlerine göre, İngilizler siteyi en çok ziyaret edenler arasında ikinci sıraya yerleşti. Birinci sırada ise her zaman olduğu gibi yine ABD yer aldı.

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