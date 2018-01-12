En çok çalışanlar listesinde Türkiye kaçıncı?

OECD'nin araştırmasına göre, dünya genelinde en fazla yıllık 2 bin 246 saatle Meksika'da çalışılıyor. Türkiye en çok çalışılan ülkeler arasında 6. sırada. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yeni araştırması, yıllık kapsamda insanların çalışma saatlerine göre, dünyada en fazla çalışılan ülkenin Meksika olduğunu ortaya koydu. OECD araştırmasının sonuçlarına göre, Meksika'da bir kişi haftada ortalama 43.2 saat olmak üzere yılda 2 bin 246 saat çalışıyor. Twitter

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OECD'nin açıkladığı sıralamada; yılda 2 bin 230 saat olmak üzere genellikle "dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yer" olarak bilinen Kosta Rika ikinci sırada ve yılda 2 bin 113 saatle Güney Kore üçüncü sırada yer alırken, Türkiye yılda 1,832 saatle 6'ncı sırada bulunuyor. Genellikle verimlilik ile ilişkilendirilen Almanya ise sıralamanın sonunda yer alıyor. Ortalama bir Alman vatandaşı haftada 26.4 saat olmak üzere yılda 1,371 saat çalışıyor. Twitter

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OECD'nin araştırmasına göre, dünya genelinde en fazla yıllık 2 bin 246 saatle Meksika'da çalışılıyor. Türkiye en çok çalışılan ülkeler arasında 6. sırada. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) yeni araştırması, yıllık kapsamda insanların çalışma saatlerine göre, dünyada en fazla çalışılan ülkenin Meksika olduğunu ortaya koydu. OECD araştırmasının sonuçlarına göre, Meksika'da bir kişi haftada ortalama 43.2 saat olmak üzere yılda 2 bin 246 saat çalışıyor. Twitter

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