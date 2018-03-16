En bomba FETÖ gözaltıları! Gülen'in listesindeki isim de var...

TÜRKİYE genelinde bugün büyük FETÖ operasyonları vardı. İstanbul'dan Ankara'ya Bursa'dan Eskişehir'e kadar bir çok ilde gözaltılar oldu. Örgüt üyesi olduğu belirlenen dershane yöneticileri, polisler, memurlar, dernek yöneticileri, avukatlar ve çok sayıda bylock kullanıcısı yakalandı. En flaş gözaltı haberi ise Eskişehir'den geldi. Fethullah Gülen ile birlikte örgütün kurucuları arasında olan Mehmet K. gözaltına alındı. İşte Türkiye genelindeki FETÖ gözaltıları;