En bomba FETÖ gözaltıları! Gülen'in listesindeki isim de var...

TÜRKİYE genelinde bugün büyük FETÖ operasyonları vardı. İstanbul'dan Ankara'ya Bursa'dan Eskişehir'e kadar bir çok ilde gözaltılar oldu. Örgüt üyesi olduğu belirlenen dershane yöneticileri, polisler, memurlar, dernek yöneticileri, avukatlar ve çok sayıda bylock kullanıcısı yakalandı. En flaş gözaltı haberi ise Eskişehir'den geldi. Fethullah Gülen ile birlikte örgütün kurucuları arasında olan Mehmet K. gözaltına alındı. İşte Türkiye genelindeki FETÖ gözaltıları;
FETÖ KURUCUSU YAKALARDI : FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadroda yer aldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ekipleri, firari durumda bulunan Mehmet K'yi Eskişehir'de yakaladı. Şüphelinin, örgütün kuruluşundaki çekirdek kadro içinde bulunduğu, bu kadronun terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim listesi, görev dağılımı ve yemin metniyle 1970 yılında oluşturulduğu öğrenildi. Mehmet K'nin örgütün kuruluş aşamasında bizzat görev aldığı, kurucu kadrosunda yer aldığı örgütün içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
ANKARA : Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye müzahir olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları ve Bank Asyaya para aktardıkları belirlendi.
68 KİŞİ İÇİN GÖZALTI : İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin "çalışma evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kalarak hakimlik savcılık sınavlarına hazırlandıkları tespit edilen 68 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Aralarında avukatların da olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 28 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu kapsamda Edirne'de bir avukat gözaltına alındı.
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