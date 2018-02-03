Emrah'ı çileden çıkaran soru!

Büyük oğlu Tayfun Erdoğan’a destek olmadığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Emrah, özel hayatıyla ilgili sorulara tepki gösterdi. Önceki gün Etiler Günaydın’da görüntülenen Emrah, oğlu Tayfun'la ilgili gelen sorular üzerine, "Adam gibi sorular sorun" karşılığını verdi. Hızını alamayan şarkıcı, "Adam gibi haber yapın" dedi. Yıllardır dargın olduğu oğlunun dönem dönem yaptığı paylaşımlara sininlenen şarkıcı, sinirini gazetecilerden çıkardı. Twitter

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Büyük oğlu Tayfun Erdoğan’a destek olmadığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Emrah, özel hayatıyla ilgili sorulara tepki gösterdi. Önceki gün Etiler Günaydın’da görüntülenen Emrah, oğlu Tayfun'la ilgili gelen sorular üzerine, "Adam gibi sorular sorun" karşılığını verdi. Hızını alamayan şarkıcı, "Adam gibi haber yapın" dedi. Yıllardır dargın olduğu oğlunun dönem dönem yaptığı paylaşımlara sininlenen şarkıcı, sinirini gazetecilerden çıkardı. Twitter

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Büyük oğlu Tayfun Erdoğan’a destek olmadığı haberleriyle sık sık gündeme gelen Emrah, özel hayatıyla ilgili sorulara tepki gösterdi. Önceki gün Etiler Günaydın’da görüntülenen Emrah, oğlu Tayfun'la ilgili gelen sorular üzerine, "Adam gibi sorular sorun" karşılığını verdi. Hızını alamayan şarkıcı, "Adam gibi haber yapın" dedi. Yıllardır dargın olduğu oğlunun dönem dönem yaptığı paylaşımlara sininlenen şarkıcı, sinirini gazetecilerden çıkardı. Twitter

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