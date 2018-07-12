Emrah Serbes'in cezası belli oldu!

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Emrah Serbes'in cezası belli oldu!

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti. Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı.

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Emrah Serbes'in cezası belli oldu!

Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.

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Emrah Serbes'in cezası belli oldu!

Mahkeme, Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay yıl hapis cezası verdi.

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Emrah Serbes'in cezası belli oldu!

Serbes'in suçunu üstlenen arkadaşı Kenan Doğru ise 1 yıl hapisle cezalandırıldı.

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