Emrah İstanbul'u terk etti! Bakın nereye yerleşti

ATV'de yayınlanan ''Aşk ve Mavi” dizisinden ayrılan Emrah, önceki gün eşi Sibel Erdoğan ile Nişantaşı City’s’de objektiflere takıldı. AVM çıkışı magazin muhabirleriyle sohbet eden Emrah, Bodrum’a yerleştiklerini söyledi.

''ARTIK KIŞIN DA ORADAYIZ''

Emrah, “Bu zamana kadar yaz aylarını Bodrum’da geçiriyorduk ama artık kışın da oradayız. İstanbul’a sadece işimiz olduğunda geliyoruz.” ifadelerini kullandı.



