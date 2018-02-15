Emir Saadettin Köpek kimdir? Nasıl öldürülmüştür?

Diriliş dizisinin 105. Bölümünde Sultan Aladdin’e yapılan suikasttan sorumlu tutulan kişi Emir Saadettin Köpek... mir Saadet Köpek kimdir, nasıl ölmüştür bu da merak edilen sorular arasına girdi.

Emir Saadettin Köpek kimdir? Nasıl öldürülmüştür?

Diriliş dizisinin 105. Bölümünde Sultan Aladdin’e yapılan suikasttan sorumlu tutulan kişi Emir Saadettin Köpek... mir Saadet Köpek kimdir, nasıl ölmüştür bu da merak edilen sorular arasına girdi. Anadolu Selçuklu Devleti’nin önemli devlet adamlarından olan Emir Saadet Köpek Sultan Alaaddin’i öldürmeye çalıştı mı ve bundan dolayı da idam edildi mi? Tüm bunların cevabını araştıran izleyiciler için biz de haberimizde Emir Saadettin Köpek kimdir ve tarihte nasıl ölmüştür sorularının cevaplarını derledik!

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Emir Saadettin Köpek kimdir? Nasıl öldürülmüştür?

Diriliş dizisini 105. Bölümünde Sultan Alaeddin’e yapılan bir suikastı ala aldı ve bu suikasttan de Emir Sadettin Köpek’in sorumlu tutulduğu söylendi. Böyle olunca da herkes merak etmeye başladı Emir Sadettin Köpek nasıl öldü? Tarihte binlerce isim bir suikast sonucu ya da başka şekillerde hayatını kaybediyor. Ancak dizilere konu olan kişilerin ölümleri daha çok merak ediliyor. İnsanların kültürlerini genişleten bu diziler aynı zamanda kendi tarihimiz hakkında da bizi bilgi almaya yöneltiyor. Bu kişilerden birisi de Emir Saadettin oluyor. Emir Sadettin Köpek Sultan Alaeddin’in canına kasıttan ölecek mi herkes bunu merak ederken biz de haberimizde Emir Sadettin Köpek nasıl öldü onu ele aldık. İşte merak ettiğiniz tüm sorular ve Emir Sadettin’in hayatı…

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Emir Saadettin Köpek kimdir? Nasıl öldürülmüştür?

Hayatının ilk yıllarına dair yeterli bilgi yoktur; zira Selçuklu Sultanlarının hizmetine nasıl girdiği de bilinmemektedir. I. Alaeddin Keykubat döneminde Eyyubiler’e karşı düzenlenen seferde sol kanat kuvvetlerinin komutanı olup aynı zamanda emir-i şikar, nakkaş ve mimar da olduğu bilinmektedir. Yapmış olduğu en ünlü yapı Kubadabad Sarayı’dır. Alaeddin Keykubat hayatını kaybedince yerine geçen II. Gıyaseddin Keyhusrev’in en sadık adamlarından biri oldu. Harizmliler ile yapılan mücadele sonunda yenilgiye uğradılar ve Sadeddin Köpek bu durumdan mesul tuttuğu atabegi Şemseddin Altunaba’yı öldürttü. Altunaba, II. Kılıçarslan döneminden beri devlete hizmet eden biriydi.

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Emir Saadettin Köpek kimdir? Nasıl öldürülmüştür?

Sultandan aldığı bir ferman ile İzzeddin Kılıçarslan’ın annesini boğduran Sadeddin Köpek, sultanın henüz erkek çocuğu olmadığı için kardeşleri Kılıçarslan ile Rükneddin’in hayatlarına dokunmadı ancak kalede hapsedildi. Sultanın erkek çocuğu olduğunda ise öldürmesi için görevlendirilen Armağanşah, kardeşlerini öldürmedi ve bunu sultandan ve Sadeddin Köpek’ten gizledi.

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