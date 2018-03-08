Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından kutladı.

Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. "emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

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Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı!

Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 3 bin 453 beğeni aldı. Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı.

25
Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. "emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

35
Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı!

Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 3 bin 453 beğeni aldı. Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı.

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