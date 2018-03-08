Emine Erdoğan'dan ilk Instagram paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. "emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Twitter

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Emine Erdoğan, çeşitli organizasyonlarda kadınlarla bir araya geldiği 4 fotoğraf karesini de takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar, Instagram'da paylaşıldığı an 3 bin 453 beğeni aldı. Emine Erdoğan'ın söz konusu mesaj ve fotoğrafları resmi Twitter hesabında da yer aldı. Twitter

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ilk kez fotoğraf paylaştığı resmi Instagram hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. "emineerdogan" adlı Instagram hesabındaki ilk paylaşımında, "Dünyanın her yanından, toplumun her kesiminden kadınlarımızla her zaman bir olduk." ifadesini kullanan Emine Erdoğan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. Twitter

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