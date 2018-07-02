Emekli Temmuz 2018 zammı ne kadar? Memur emeklisi enflasyon farkı

2018 Temmuz emekli zammı ne kadar enflasyon farkı maaşları kaç lira yaptı. Emekliler Temmuz maaşlarını zamlı alacaklar. SSK ve Bağ-Kur Temmuz zammını, memur emeklileri de enflasyon farkını alacak. Peki emekli zammı ne kadar?

12.3 milyon emeklinin merakla beklediği gün geldi. Emekliler yarın Temmuz zammını öğrenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı 6 aylık enflasyon verisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri net Temmuz zammını, memur emeklileri ise ne kadar enflasyon farkı alacağını öğrenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 7.27, memur emeklilerinin de toplu sözleşme artışına ilaveten alacağı enflasyon farkının yüzde 3.27'yi bulması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammını ilk 6 aylık enflasyon belirleyecek. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın beklenti anketinde de Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 0.82 olarak gerçekleşti. Twitter

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Bu tahmin tutarsa, ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 7.27 olacak. Memur emeklilerinin Temmuz zammı da toplu sözleşmede yüzde 3.5 olarak belirlenmiş, ayrıca ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa enflasyon farkı verileceği karara bağlanmıştı. İlk 5 aylık TÜFE yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. Memur emeklilerine böylece 5 ayda yüzde 2.39 enflasyon farkı oluştu. Bu fark, Haziran enflasyonuna göre netleşecek. Twitter

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Beklenti anketindeki TÜFE tahmini gerçekleşirse, memur emeklilerine yüzde 3.27 enflasyon farkı verilecek. Twitter

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