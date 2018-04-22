Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 900 lira civarında bulunuyor. Teklife göre en düşük emekli maaşı o yıl için uygulanan asgari ücret ile eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların ücretlerine 600- 700 liraları bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret 1.603 lira olarak uygulanıyor.