Emekli maaşında iyileştirmeye dört farklı formül

Türkiye'de bulunan 12 milyon emekli daha iyi maaş alarak daha iyi şartlarda yaşamak istiyor. Son yıllarda yapılan düzenlemeler, seyyanen artışlar ve bankaların verdiği promosyonlarla ücretlerde iyileştirmeler yaşandı.
Ancak bunlara ilaveten yeni iyileştirmeler de gündeme geldi. Şu anda masada olan dört ayrı formül ile emekli maaşlarının özellikle aralarındaki farklılıkların giderilmesi amaçlanıyor.
Mevcut uygulamaya göre en düşük emekli maaşı 900 lira civarında bulunuyor. Teklife göre en düşük emekli maaşı o yıl için uygulanan asgari ücret ile eşitlenecek. Diğer maaşlar bunun üzerinde belirlenecek. Böylece düşük maaş alanların ücretlerine 600- 700 liraları bulan artış yapılabilecek. Bu yıl için asgari ücret 1.603 lira olarak uygulanıyor.
2000 yılından önce emekli olan SSK'lılar için çıkartılan intibak yasası ile 355 lirayı bulan zamlar yapılmış ve maaş farklılıkları giderilmişti. Ancak bundan Bağ-Kurlular ve 2000 yılı sonrası emekli olanlar yararlanamamıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin 'yasa çıkmalı' kararı sonrası gözler Meclis'e çevrildi. Yeni bir yasa çıktığında 2000 yılı ve sonrası emekli olanların da maaşları arasındaki farklılıklar giderilebilecek.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER