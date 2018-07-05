Emekli ek ödemeyle ne kadar maaş alacak işte tablo halinde maaşlar

MEMUR ve emekliye temmuzda enflasyon farkı ile birlikte ödenecek olan maaş zammı belli oldu. Memur ve emeklisi ne kadar maaş alacak ek ödeme ile birlikte memur ve emeklinin eline ne kadar para geçecek? İşte tablo ve liste halinde emekli ve memura ödenecek olan maaş miktarı.

Açıklanan ocak-haziran enflasyon rakamına göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Ocak ayındaki zamla birlikte 2018’de işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 14.86 artmış olacak. Zamla birlikte ek ödeme tutarı da yükselecek. Twitter

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Emeklilerin maaş zamları için beklediği haziran ayı enflasyonu açıklandı ve hem görevdeki memurlar hem memur emeklileri hem de SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklilerinin maaş zam oranları da belli oldu. Bugünden itibaren tüm emeklilerin zamlı maaşlarını, ek ödemelerini ve temmuz ayında eline geçecek maaş tutarını kuruşu kuruşa yayımlayacağız. Twitter

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Önce, SSK, Bağ-Kur ve Bağ-Kur tarım emeklilerinden başlıyoruz. 2018’in ocak-haziran dönemi, altı aylık enflasyon, yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri de temmuz ayında maaşlarını yüzde 9.17 zamlı alacak. Twitter

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