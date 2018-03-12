Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: 'Oraya giden ölecek!'

Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX firmasının kurucusu Elon Musk, Mars'a yolculuk için ilk testlerin gelecek sene başlayacağını duyurdu.

Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: 'Oraya giden ölecek!'

Yıllardır sıra dışı projeleriyle tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran, geçen ay dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy'i başarıyla uzaya fırlatan SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, son yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. "Oraya giderseniz muhtemelen öleceksiniz" diyen Musk, bakın bunu neden söyledi?

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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: 'Oraya giden ölecek!'

ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen 'South by South West (SXSW)' konferansına katılan Elon Musk, Mars projesiyle ilgili soruları yanıtladı. Gelecek yıl Mars’a kısa test uçuşları yapılabileceğinin sinyalini veren Musk, "Sanıyorum, gelecek yılın ilk yarısında yukarı aşağı kısa uçuşlar yapabileceğiz" dedi.

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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: 'Oraya giden ölecek!'

SpaceX’in 2022’de kızıl gezegene kargo görevine çıkacağına değinen Musk, bunun insan ırkının Mars’ta kolonileşmesi için ilk adım olduğunu söyledi. Musk, söz konusu görevin başarılı olması durumunda diğer şirketler ve ülkeler de içinde öncü olacaklarını düşündüklerini ifade etti.

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Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: 'Oraya giden ölecek!'

Mars’a gitme fikrinin heyecan verici olduğunu ancak ilk gidecek kişilerin büyük bir risk alacağını belirten Musk, “Çok zor, tehlikeli ve ölüm riskinin yüksek olduğu bir görev” diye konuştu.

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