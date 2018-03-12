Elon Musk'tan şaşırtan açıklama: 'Oraya giden ölecek!'

SpaceX’in 2022’de kızıl gezegene kargo görevine çıkacağına değinen Musk, bunun insan ırkının Mars’ta kolonileşmesi için ilk adım olduğunu söyledi. Musk, söz konusu görevin başarılı olması durumunda diğer şirketler ve ülkeler de içinde öncü olacaklarını düşündüklerini ifade etti.