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Elon Musk Tesla'dan istifa etti yerine bakın hangi isim geldi

Elon Musk Tesla'dan istifa etti yerine bakın hangi isim geldi

Elon Musk son zamanlarda gündemden düşmeyen elektrikli otomobil şirketi Tesla'daki görevinden ayrıldı. Şirket Elon Musk'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm geldiğini resmi olarak açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 16:08 - Güncelleme: 08-11-2018 16:08

ABD Menkul Kıymetler Komisyonu ile sözleşmesi gereği istifa etmek zorunda kalan Musk'ın yerine gelen kişi şirketten yapılan resmi açıklama ile belli oldu. Tesla'dan yapılan açıklamaya göre, Musk'ın yerine Yönetim Kurulu Başkanı Robyn Denholm geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa komisyonu (SEC) ile sözleşmesi gereği istifa etmek zorunda kalan Musk Denholm hakkında "Robyn hem teknoloji hem de otomotiv endüstrisinde geniş tecrübesi olan biri ve son 4 yıldır yönetim kurulumuzda üye olarak bize önemli katkılarda bulundu" açıklamasında bulundu.

Denholm ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Bu şirkete ve misyonuma inanıyorum. Elon ve Tesla ekibinin sürdürülebilir kârlılık elde etmesine yardım etmeyi dört gözle bekliyorum.

Elon Musk CEO görevinde devam ediyor
Yönetim kurulu başkanlığını Denholm'a devretmek durumunda olan Musk, CEO'luk görevine devam ediyor. SEC, Musk'ın ayrıca CEO'luktan da istifa etmesi gerektiğini açıklamıştı.

Denholm, finans direktörüydü
2014 yılından bu yana Tesla yönetim kurulunda bulunan Denholm, aynı zamanda Avustralyalı telekom şirketi Telstra'nın da 2017'den bu yana finans direktörlüğü görevini yürütüyordu.

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