Elon Musk Tayland'daki çocukları böyle kurtaracak

Sosyal meselelere olan duyarlılığı ve yeni ürün geliştirme tutkusuyla dikkat çeken Elon Musk, son hamlesiyle takdir kazanmayı başardı. Tayland'da takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde kaybolduktan 9 gün sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerini mağaradan çıkarma operasyonuna Elon Musk tarafından geliştirilen denizaltı da dahil olacak.

NE OLMUŞTU? Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı.

Kayıp grup 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur suyuyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.