Elon Musk bu sefer de bir türk mühendis ile duelloya girdi!

Twitter kullanıcıları Elon Musk'ı rahat bırakmıyor. Bir Twitter kullanıcısı Tesla ön siparişi verdiğini ancak aracının 2 hafta gecikeceği bilgisinin verilmesinin ardından 6 hafta geçmesine rağmen arabasını alamadığını belirtti. Aynı kullanıcı sonraki mesajında Model 3 sahibi olmak istediğini yinelerken bunun için 2 yıl beklemek istemediğini vurguladı ve 50 bin dolarlık bir araç için yaşadığı müşteri hizmetleri deneyimini gülünç bulduğunu belirtti
TARTIŞMAYA TÜRK MÜHENDİS DE KATILDI: Elon Musk'ı da dahil ederek diyaloga giren Volga Aksoy ismindeki Türk mühendis, elinde Tesla hissesi olduğunu söyleyerek yaşanan gelişmelerden rahatsızlığını belirtti ve Goldman Sachs'ın yatırımcılara Tesla hisselerini satması yönünde tavsiye veren bir haber paylaştı.
"TESLA HİSSETM VAR AMA BU BENİ HUZURLU HİSSETTİRMİYOR": Daha önce Electronic Arts şirketinde oyun geliştiren ve şu anda da Facebook'un sahibi olduğu Oculus'ta mühendis olarak çalışan Volga Aksoy, Elon Musk'a hitaben "Tesla hissem var ama bu beni huzurlu hissettirmiyor" dedi.
BAHİSLERİNİZİ OYNAYIN: Ünlü milyarderin Volga Aksoy'a cevabı, iddialı bir çıkışla "bahislerinizi oynayın" oldu. Elon Musk, daha önce de Facebook'un bir süredir başını ağrıtan veri skandalı nedeniyle bir Türk kullanıcıya cevap vererek olay yaratmıştı.
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