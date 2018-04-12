Elon Musk bu sefer de bir türk mühendis ile duelloya girdi!

"TESLA HİSSETM VAR AMA BU BENİ HUZURLU HİSSETTİRMİYOR": Daha önce Electronic Arts şirketinde oyun geliştiren ve şu anda da Facebook'un sahibi olduğu Oculus'ta mühendis olarak çalışan Volga Aksoy, Elon Musk'a hitaben "Tesla hissem var ama bu beni huzurlu hissettirmiyor" dedi.