Eller tetikte! Mehmetçik Afrin tepelerine konuşlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri zırhlı birlikleri ve özel kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılması hedeflenen Suriye’nin Afrin kentini gören hakim tepelerde oluşturulan üslere mevzilendi.

Eller tetikte! Mehmetçik Afrin tepelerine konuşlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, geçen 20 Ocak günü terör örgütlerinin baskısına son vererek hem sınır güvenliğini sağlamak hem de Suriyelilerin evlerine güven içerisinde dönmelerine olanak vermek adına Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Harekat kapsamında Kilis ve Hatay sınırından Suriye’ye geçen TSK birlikleri, Özgür Suriye Ordusu güçleri ile birlikte birbiri ardına Afrin kırsalındaki köyleri terör örgütlerinden arındırdı. Harekatın 50‘nci gününde ise TSK ve ÖSO güçleri 200’ü aşkın köy ve stratejik noktayı terörden temizledikten sonra hedeflenen Afrin’i gören hakim noktalara ulaştı.

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Eller tetikte! Mehmetçik Afrin tepelerine konuşlandı

Kuzey, batı ve güneyden olmak üzere 3 ayrı noktadan ilerleyen TSK güçleri, Afrin’i gören hakim tepelere ulaştıktan sonra burada üslenmeye başladı. Çevresindeki köyleri de terörden arındıran TSK birlikleri, Afrin’i gören hakim noktalara zırhlı birlikleri ile üs kurdu. İş makineleri ile yapılan düzenlemenin ardından buraya konuşlandırılan tank ve obüslerin namluları Afrin’e çevrildi.

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Eller tetikte! Mehmetçik Afrin tepelerine konuşlandı

Afrin’i gören tepelerdeki siperlere yerleştirilen zırhlı birliklerin yanı sıra TSK’nın özel kuvvetleri ile meskun mahal operasyonuna katılacak birliklerin özel kuvvetleri de aynı bölgede konuşlandı.

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Eller tetikte! Mehmetçik Afrin tepelerine konuşlandı

Afrin’i havadan ve karadan saniye saniye izleyen TSK birlikleri, olası saldırı girişimine karşı da bölgede eli tetikte görev yapıyor.

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