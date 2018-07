Eliz Sakuçoğlu'nun foyası ifşa oldu 'Cipimi borçla aldım' demişti ama...

Her yaptığı, her paylaşımı olay. Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'un stil danışmaı sevgilisi olarak hayatlarımıza girdiğinden bu yana attığı her adım olay oldu. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan, yaşadığı aşkalara, yaptığı açıklamalara kadar her şeyiyle çok konuşulan Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Cipimi bile borçla aldım.' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Eliz Sakuçoğlu'nun yalan söylediği ortaya çıktı. Bakın nasıl?