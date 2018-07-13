Eliz Sakuçoğlu'nun foyası ifşa oldu 'Cipimi borçla aldım' demişti ama...

Bir süre önce yaptığı 'Cipimi bile borçla aldım.' açıklamasının ardından çok konuşulan Eliz Sakuçoğlu'nun yalan söylediği ortaya çıktı. Peşin parayla alınan cipi Elzi Sakuçoğlu değil bir başkası almış. İşte detaylar.

Eliz Sakuçoğlu'nun foyası ifşa oldu 'Cipimi borçla aldım' demişti ama...

Her yaptığı, her paylaşımı olay. Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'un stil danışmaı sevgilisi olarak hayatlarımıza girdiğinden bu yana attığı her adım olay oldu. Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflardan, yaşadığı aşkalara, yaptığı açıklamalara kadar her şeyiyle çok konuşulan Eliz Sakuçoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'Cipimi bile borçla aldım.' açıklamasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Ancak Eliz Sakuçoğlu'nun yalan söylediği ortaya çıktı. Bakın nasıl?

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Eliz Sakuçoğlu'nun foyası ifşa oldu 'Cipimi borçla aldım' demişti ama...

Günaydın'dan Ömer Karahan, Eliz Sakuçoğlu’nun “Cipimi bile borçla aldım” sözlerini yalanlayan belgeye ulaştı. İşte detaylar... 'Yaz kış lüks tatil yapan Eliz Sakuçoğlu, "Bu lüks nereden geliyor, aileniz zengin mi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

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Eliz Sakuçoğlu'nun foyası ifşa oldu 'Cipimi borçla aldım' demişti ama...

"Ailem zengin değil, büyük paralarım da yok. Kıyafetlerim eski, cipimi bile borçla aldım" Ancak Günaydın, Yeniköy'deki bir galeriden alınan lüks cipin satış belgelerine ulaştı.

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Eliz Sakuçoğlu'nun foyası ifşa oldu 'Cipimi borçla aldım' demişti ama...

275 bin lira değerindeki Rubicon Wrangler marka cipi satın alan kişi, Eliz Sakuçoğlu'nun eski sevgilisi Murat Boz çıktı. Murat Boz, aracı 2014'te 67 bin Euro'yu peşin ödeyerek almış."

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