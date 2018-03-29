Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'u Diriliş Ertuğrul oyuncusuyla mı aldattı ?

ENGİN ÖZTÜRK VE ELİZ SAKUÇOĞLU ÇEŞME'DE YAKINLAŞTI: "Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam." Görgü tanığı T.Y. ise Eliz Sakuçoğlu'nun bu sözlerinin gerçeklerle örtüşmeğini, Eliz Sakuçoğlu'nun dört yıl önce sevgilisi Murat Boz'u oyuncu Engin Öztürk'le aldattığını söyledi.