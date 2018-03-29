Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'u Diriliş Ertuğrul oyuncusuyla mı aldattı ?

Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz'u Diriliş Ertuğrul dizisinde Günalp karakterini canlandıran yakışıklı oyuncu Engin Öztürk'le aldattığı iddia edildi. Sabah Gazetesi'nin bir görgü tanığına dayandırdığı haberinde Eliz Sakuçoğlu Engin Öztürk'le Çeşme Tatili'nde yakınlaşmışlar...

Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'u Diriliş Ertuğrul oyuncusuyla mı aldattı ?

Eliz Sakuçoğlu'nun Murat Boz'u Engin Öztürk ile aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sabah'tan Okan Filizçay'ın bir görgü tanığına dayandırdığı haberine göre, Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'la birlikte olduğu dönemde Çeşme'deki Otto Beach'te Engin Öztürk'le yakınlaşmış. Eliz Sakuçoğlu Murat Boz ilişkisinin dört yıl önce aniden sonra ermesinin arkasındaki sebebin bu aldatma iddiası olduğu söyleniyor. İşte bu sarsıcı iddianın detayları...

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Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'u Diriliş Ertuğrul oyuncusuyla mı aldattı ?

Sabah'tan Okan Filizçay'ın haberine göre, dört yıl önce aniden sona eren Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ilişkisindeki gerçekler, yıllar sonra ortaya çıktı. T.Y. adındaki bir görgü tanığı, Eliz Sakuçoğlu-Murat Boz ayrılığının perde arkasını anlattı. Eliz Sakuçoğlu, geçen günlerde verdiği bir röportajda "Tek eşliliğe inanmıyorum. Aldatılmayı her türlü kabul ederim" demiş, bu açıklamasının büyük eleştiri almasının ardından da şöyle konuşmuştu:

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Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'u Diriliş Ertuğrul oyuncusuyla mı aldattı ?

ENGİN ÖZTÜRK VE ELİZ SAKUÇOĞLU ÇEŞME'DE YAKINLAŞTI: "Ne tek gecelik ilişkiyi savundum, ne de aldatılmayı normalize ettim. Hayır, ben aldatmadım. O yüzden de aldatmaya insanı ne iter bilemiyorum. Tek gecelik ilişki de yaşamadım. Bir gece kulübünde birinden etkilenerek böyle bir şey yaşamam." Görgü tanığı T.Y. ise Eliz Sakuçoğlu'nun bu sözlerinin gerçeklerle örtüşmeğini, Eliz Sakuçoğlu'nun dört yıl önce sevgilisi Murat Boz'u oyuncu Engin Öztürk'le aldattığını söyledi.

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Eliz Sakuçoğlu Murat Boz'u Diriliş Ertuğrul oyuncusuyla mı aldattı ?

T.Y'nin iddiasına göre; Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'la birlikteyken, Çeşme'deki Otto Beach'te Engin Öztürk'le yakınlaştı, hatta oyuncuyla sahilde birçok kişinin gözü önünde de öpüştü. Olayın şahitleri arasında Murat Boz'un eski asistanı da vardı. T.Y.'nin anlattıklarına göre; Eliz Sakuçoğlu- Engin Öztürk yakınlaşmasının temeli, Nişantaşı'ndaki bir kick-boks salonunda atıldı.

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