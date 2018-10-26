Elit İşcan kimdir kaç yaşında taciz olayındaki gizli detay

Elit İşcan kimdir sorusu bugün magazin basınının gündeminde. Birçok kişinin ismini ilk kez duyduğu oyuncunun ortaya attığı iddialar ise çok vahim. Yaşayamayanlar dizi setinde oyuncu Efecan Şenolsun tarafından 2 kez tacize uğradığını iddia eden Elit İşcan duygularını instagram'dan yazdı. 1994 doğumlu ve aslen İstanbullu olan genç oyuncu Elit İşcan taciz olayına 3 kişi şahit diyerek dikkatleri üzerine çekti. Bunun üzerine oyuncu Efecan Şenolsun'dan yeni bir açıklama geldi ve Efe Şenolsun taciz iddialarını yalanladı. Peki taciz olayı ile gündem olan Elit İşcan kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Elit İşcan Instagram'dan yaptığı açıklamada kadrosunda yer aldığı 'Yaşamayanlar' isimli internet dizisinin son bölüm çekimi esnasında oyuncu Efecan Şenolsuntarafından cinsel tacize uğradığını iddia etti.

"KÜFÜR ETTİ, AÇIKÇA CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

İşcan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna Oyuncu kadrosunda yer aldığım YAŞAMAYANLAR isimli internet dizisinin son bölümünün çekimi esnasında, oyuncu Efecan Şenolsun tarafından cinsel tacize, çok ağır küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Karavanda reji ve makyaj ekibinden çalışma arkadaşlarım ile otururken Efecan Şenolsun bulunduğumuz ortama geldi, durduk yerde bana hakaret etti ve gitti. Yanımda bulunanlar vasıtasıyla Efecan Şenolsun'un alkollü olduğunu öğrendim. Aynı gece farklı zamanlarda iki kez daha bulunduğum yere gelip vücut dokunulmazlığımı da ihlal ederek açıkça cinsel tacizde bulundu. Çok ağır küfürler savurdu, hakaret etti.

"3 AYRI OLAYIN TANIKLARI VAR"

Yaşadığım üç ayrı olayın da tanıkları var. Avukatıma yaşadıklarımı anlattıktan sonra "cinsel taciz" diye adlandırdığım bu durumun aslında "cinsel saldırı" olduğunu, Türk Ceza Kanunu'nun "cinsel saldırı" üst başlığın' taşıyan 102. maddesinin 1 cümlesinde düzenlendiğini öğrendim. Efecan Şenolsun'un alkollü olması nedeniyle vereceği tepkiyi kestiremediğimden ve set gidişatını aksatmamak için tepkimi, kendisinden uzaklaşarak ve yanımdan gitmesini söyleyerek gösterdim.

"YAPIM EKİBİ HİÇBİR ŞEY YAPMADI"

Akabinde (sahne gereği) Efecan Şenolsun, benim de içinde bulunduğum aracın sürücü koltuğuna oturup alkollü bir şekilde aracı sürerek benim ve diğer çalışma arkadaşlarımın can güvenliğini tehlikeye attı. Yapım ekibi, Efecan Şenolsun'un sarhoş olduğunu, set gidişatını aksattığını ve orada bulunanların güvenliğini tehlikeye attığını gördüğü halde, bu durumu engellemek için hiçbir şey yapmadı.

Ertesi sabah maruz kaldığım cinsel saldırı ve küfürleri, hem yapım ekibine, hem de her ikimizin de o dönem bağlı olduğu ajans olan Icon'a ilettim. Benden süre istendi. Bu süreleri verdim. Bekledim, bekledim. Ancak maalesef aradan geçen zamana rağmen hiçbir adım atılmadı. Bu sırada yaşadıklarımı işiten, doğruluğu konusunda beni "sorguya" çeken pek çok insan oldu. Sanki herkesi tek tek ikna etmeye mecburmuşum gibi, sanki ne yaşadığımı/neye maruz kaldığım, vücudumun hangi bölgelerine dokunulduğunu, bana edilen küfürleri tüm ayrıntılarıyla herkes bilmek zorundaymış gibi... Büyük bir çoğunluk "susmamı" ve/veya "unutmamı" içten içe istedi, bekledi, bekliyor. Susmuyorum.

Hem olayın kendisinin hem de sonrasında yaşadıklarımın, cinsel şiddete sessiz kalmayan her kadının yaşadıklarının benzerliklerinin farkındayım. Bu olayı kamuoyu ile paylaşarak mesleki geleceğimi riske attığımın, hakkında "yorumlar" yapılacak, mercek altına alınacak kişinin cinsel saldırıda bulunan değil de, ben olabileceğimin, pek çok haksız ve olumsuz söz işiteceğimin bilincindeyim.

Kadınlara karşı psikolojik, sözel ve fiziksel şiddet çok ciddi toplumsal bir sorundur. Bu sorun aynı şiddette televizyon ve sinema sektöründe de yaşanmaktadır. Bu konudaki farkındalığın arttırılması, film setlerinde yaşanan bu ve benzeri durumların görünür kılınması ve tekrar yaşanmaması, yüksek sesle yapılan itirazların yaygınlaşması ve elbette maruz kaldığım olaylar nedeniyle cinsel saldırı ve hakaretlerde bulunan Efecan Şenolsun'un cezalandırılması için hukuki işlemleri başlattım ve şikayetçi oldum. Kadın dayanışmasından aldığım, alacağım güçle bu mücadeleyi sonuna dek sürdüreceğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım.

ELİT İŞCAN KİMDİR: Elit İşcan, 12 Ocak 1994, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. İlk filmi olan Beş Vakit, başrolünü oynadığı Hayat Var ve Mustang filmleriyle tanınır.

Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu.

Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu



EFECAN ŞENOLSUN'DAN AÇIKLAMA

Elit İşcan'ı taciz ettiği iddia edilen Efecan Şenolsun da bir açıklama yaptı.

Şenolsun da şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 5 ay önce Elit işcan ile aramızda "sözlü" bir olay yaşandı. O güne kadar yakın iki çalışma arkadaşıydık. Ancak o günden sonra hakkımda "asılsız" bazı iddialarda bulunmaya başladı. Avukatımla aldığım karar neticesinde 5 aydır susuyorum ve bekliyorum. 5 ay içerisinde sektörde hakkımda sürekli konuşarak kamuoyu yaratmaya çalıştı, anlatımları değişti...

Kamuoyu yaratmak için gerçek dışı şeyler anlatmaya başladı... Asıl bu 5 aydır bana taciz ve mobbing yapıldı. Bu iddialara karşılık bende bugünden itibaren gerekli hukuksal süreci başlatıyorum. Çünkü iddialar art niyetlidir.

Kamuoyundan hukuksal süreç tamamlanana kadar duyarlı olmalarını ve Bana karşı başlatılan linç kampanyasına iştirak etmemelerini rica ediyorum.





