Elini cebine atan şoke oluyor! Ödemeler para ile değil takipçi sayısı ile yapılıyor

Gün geçtikçe lidyalılardan beri ödemelerde kullandığımız para yerine farklı ve bir o kadar da ilginç yöntemlere bırakıyor. İtalya'nın Milano kentindeki suşi restoranı da ilginç uygulamasıyla dikkat çekiyor. Yeni açılan restoranda müşterilere sosyal medyadaki takipçilerine bakılarak hesap yazılıyor.