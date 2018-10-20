Elini cebine atan şoke oluyor! Ödemeler para ile değil takipçi sayısı ile yapılıyor

Gün geçtikçe lidyalılardan beri ödemelerde kullandığımız para yerine farklı ve bir o kadar da ilginç yöntemlere bırakıyor. İtalya'nın Milano kentindeki suşi restoranı da ilginç uygulamasıyla dikkat çekiyor. Yeni açılan restoranda müşterilere sosyal medyadaki takipçilerine bakılarak hesap yazılıyor.
Restoranda Instagram kullanıcıları beş kategoriye ayrılıyor. İlk siparişi verdikten sonra Instagram'da bin takipçisi olan müşteriye 1 porsiyon yemek ikram ediliyor... 5 bin takipçisi olan 2 porsiyon, 10 binden fazla takipçisi olan ise 4 porsiyon yemeği bedavaya yiyebiliyor.
100 binden fazla takipçisi olanlarsa hiç hesap ödemiyor. Ancak bunun için müşterilerin sosyal medya hesaplarında restoranın içinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaları ve restoranın adını kullanmaları şart..
İşletmeciler uygulamanın başarılı olması halinde benzer konseptte başka restoranlar da açmayı hedefliyor.
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