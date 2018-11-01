Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlundan aşk pozu!

Uzun bir süredir ilişki yaşadıkları iddia edilen ama net bir açıklama yapmayan Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti, artık saklanmıyor. Çift önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ve genç oyuncu Alina Boz çifti önceki akşam Etiler'de Baş başa yemek yediler. Ancak Özer ve Boz çifti, gazetecilerin kendilerini beklediğini öğrenince dışarıya ayrı ayrı çıktı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 13

GECE BİTMEMİŞ! Etiler'de yedikleri yemeğin ardından ikili, Göktürk’teki özel bir partiye katıldı. Yapılan haberlere göre fotoğraflarının çekilmesinden önce rahatsız olan çift, daha sonra yan yana poz verdi. Twitter

Facebook

Google Plus

2 13

TEPKİ GÖSTERDİ! 36 yaşındaki Mithat Can Özer Özer, "Neden çekiyorsunuz?" diyerek gazetecilere tepki gösterirken, Alina Boz da hızlıca mekandan ayrıldı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 13