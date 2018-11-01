Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlundan aşk pozu!

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ve genç oyuncu Alina Boz çifti önceki akşam Etiler'de Baş başa yemek yediler. Ancak Özer ve Boz çifti, gazetecilerin kendilerini beklediğini öğrenince dışarıya ayrı ayrı çıktı.
GECE BİTMEMİŞ! Etiler'de yedikleri yemeğin ardından ikili, Göktürk’teki özel bir partiye katıldı. Yapılan haberlere göre fotoğraflarının çekilmesinden önce rahatsız olan çift, daha sonra yan yana poz verdi.
TEPKİ GÖSTERDİ! 36 yaşındaki Mithat Can Özer Özer, "Neden çekiyorsunuz?" diyerek gazetecilere tepki gösterirken, Alina Boz da hızlıca mekandan ayrıldı.
Özer geçtiğimiz yıllarda, şu anda Onur Ünlü ile birlikte olan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'yle ilişki yaşamıştı.
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