Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlundan aşk pozu!

Uzun bir süredir ilişki yaşadıkları iddia edilen ama net bir açıklama yapmayan Mithat Can Özer ve Alina Boz çifti, artık saklanmıyor. Çift önceki akşam Etiler'de görüntülendi.

Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlundan aşk pozu!

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ve genç oyuncu Alina Boz çifti önceki akşam Etiler'de Baş başa yemek yediler. Ancak Özer ve Boz çifti, gazetecilerin kendilerini beklediğini öğrenince dışarıya ayrı ayrı çıktı.

113
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlundan aşk pozu!

GECE BİTMEMİŞ! Etiler'de yedikleri yemeğin ardından ikili, Göktürk’teki özel bir partiye katıldı. Yapılan haberlere göre fotoğraflarının çekilmesinden önce rahatsız olan çift, daha sonra yan yana poz verdi.

213
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlundan aşk pozu!

TEPKİ GÖSTERDİ! 36 yaşındaki Mithat Can Özer Özer, "Neden çekiyorsunuz?" diyerek gazetecilere tepki gösterirken, Alina Boz da hızlıca mekandan ayrıldı.

313
Elimi Bırakma dizisinin Azra'sı Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlundan aşk pozu!

Özer geçtiğimiz yıllarda, şu anda Onur Ünlü ile birlikte olan güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'yle ilişki yaşamıştı.

413
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro