Elektrikli otomobilde yeni bir sayfa açtı! Tesla bile...

Elektrikli otomobilde yeni bir sayfa açtı! Tesla bile...

Aston Martin DB9, V8 Vantage, BMW Z8 ve X5 gibi ünlü modelleri tasarlayan ve günümüzün en önemli otomobil tasarımcılarından biri olarak kabul edilen Henrik Fisker‘in elektrikli otomobil girişimi 5 yıl aradan sonra Las Vegas’ta yeniden ortaya çıktı. 2013 yılına kadar Karma ismiyle elektrikli otomobil üreten ancak mali problemler yaşadığı için Karma markasını Çinlilere satan Henrik Fisker, şimdi tüm dengeleri değiştirecek bir modelle sektöre dönüş yaptı.

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Elektrikli otomobilde yeni bir sayfa açtı! Tesla bile...

Fisker Inc. ismiyle yoluna devan eden ünlü tasarımcı CES’te sergilediği kelebek kanatlı kapılara sahip EMotion ile büyük dikkat çekti. Çünkü Henrik Fisker, aracın tek seferde yaklaşık 645 kilometre menzile sahip olduğunu ama en önemlisi sadece 9 dakikalık şarj ile 200 kilometre yol kat edebileceğini söyledi. Bu bugüne kadar elektrikli otomobil teknolojisinde elde edilen en hızlı şarj süresi. Bu dikkat çekici değerin altında yatan temel sebep ise grafen tabanlı katı yapılı batarya olduğunu belirtmek gerekir. Grafende enerji yoğunluğunun lityum-iyondan2.5 kat fazla olduğu belirtiliyor.

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Elektrikli otomobilde yeni bir sayfa açtı! Tesla bile...

TESLA’YA MEYDAN OKUYOR: Saatte maksimum 260 km/s hıza erişebilen otomobil, üç boyutlu harita taraması sayesinde otonom sürüş teknolojisi konusunda da Tesla’ya meydan okuyor. Henrik Fisker, CES’te yaptığı açıklamada aracın geleceğin sedan modeli olduğunu belirterek, 2019’da piyasaya sunulacak araçın Amerika fiyatının ise 125 bin dolardan başlayacağını aktardı.

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Elektrikli otomobilde yeni bir sayfa açtı! Tesla bile...

EMotion’un ardından fiyatı 45 bin dolar civarından olacak daha ekonomik bir modelin daha planlaması içerisinde olduklarını belirten Henrik Fisker ise kullandıkları batarya teknolojisi sayesinde araç içerisinde ciddi yaşam alanı sunulduğunun da altını çiziyor.

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