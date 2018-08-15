Elektrik işçisi akıma kapıldığı direkte mahsur kaldı

Olay Manavgat-Alanya arası D-400 karayolu üzeri Karacalar Mahallesi Yemişlisu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, enerji nakil hattı ihalesini alan yüklenici firmanın işçisi Emrah B. kontrolsüz olarak çıktığı trafoda bir anda elektrik akımına kapıldı. Yerden yaklaşık 10 metre yüksekte direkte yarı baygın halde mahsur kalan arkadaşlarını gören diğer işçiler hemen yardıma koştu ancak direkte elektrik olma ihtimali sebebiyle yukarı çıkamadı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelinceye kadar yarı baygın halde elektrik direğinin tepesinde kalan Emrah B. direkteki elektrik kesildikten sonra kurtarma ekipleri tarafından sepetli merdivene alınıp aşağı indirildi. 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Emrah B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emrah B.’nin beraber çalıştığı kardeşi ve çalışma arkadaşları güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Firma yetkilileri ise olayın işçilerin trafoda elektrik olup olmadığını kontrol etmeksizin direğe çıkarak bağlantı yapmaya kalkmalarından kaynaklandığını söyledi. Firma yetkilileri asıl işinin AG direklerinin bağlantısını yapmak olan yaralı işçinin yaptığı işin enerji kesildikten sonra en son yapılacak iş olduğunu belirtti.

  • Güncel 15 Ağustos 2018 11:01
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