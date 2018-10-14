Elçin Sangu'yu hiç böyle görmediniz! Yıllar önceki haline bakın...

Kiralık Aşk dizisiyle adından söz ettiren ve şimdilerde internet dizisi 'Yaşamayanlar'da oynayan oyuncu Elçin Sangu'nun yıllar önce dans ederken çektirdiği görüntüler ortaya çıktı.

ÇERKES DANSIYLA BEĞENİ TOPLADI Akrabalarının düğünlerinde hünerlerini sergileyen Sangu, yaptığı Çerkes dansıyla beğeni topladı.Bu görüntüler büyük ilgi gördü.Güzel oyuncunun şimdilerde kısa kestirdiği saçlarının o dönemde uzun ve kahküllü olması da dikkatler kaçmadı.

BAŞARILARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ İlk olarak 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide Jale karakteriyle tanındı. 2012-2013 yılları arasında Aşk Kaç Beden Giyer'de Nehir'i canlandırdı. 2013'ten 2014'e kadar Güney Kore televizyon dizisi I'm Sorry, I Love You'nun Türk uyarlaması olan Bir Aşk Hikayesi'nde Eda olarak rol aldı. 2014 yılında Güzide'yi Rusya, Türkiye ve Ukrayna'da çekilen tarihi drama dizisi Kurt Seyit ve Şura'da canlandırdı. 2015 yılında ATV dizisi Sevdam Alabora'yı takiben, aynı yıl büyük çıkışını Barış Arduç ile birlikte başrolde yer aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Defne karakterini canlandırarak gerçekleştirdi. Dizi 69 bölüm boyunca yayın hayatına devam etti ve Sangu'nun performansı beğeni topladı.