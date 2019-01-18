Ekrem İmamoğlu ve eşi çocuklarının karne törenine eşlik etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, milyonlarca öğrencinin heyecanı olan karne gününde, çocuklarının neşesine ortak oldu.

İlçe ilçe ziyaretlerine devam eden ve geçtiğimiz günlerde Galatasaray ile Fenerbahçe başkanları ile görüşen İmamoğlu, bugün çocuklarını ziyaret etti. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bugün karne alan 2 çocuğunun heyecanına ortak oldu. Twitter

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Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte 2. Sınıf öğrencisi kızı Beren İmamoğlu ve 8. Sınıf öğrencisi oğlu Semih İmamoğlu’nun karne heyecanına eşlik eden İmamoğlu, çocuklarının karne notlarını görünce yüzündeki gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı. Twitter

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Çocuklarının karne heyecanlarına ortak olan İmamoğlu, kızının sınıf arkadaşları ve öğretmeniyle toplu fotoğraf çektirdi. Twitter

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