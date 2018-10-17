Ekmek Teknesi'nin Sonnur'unu görenler tanıyamadı! İnanılmaz değişim

ÜNİVERSİTE OKUYOR! Ekmek Teknesi dizisinden sonra ekranlara ara veren Arzu Oş, şu anda Bilgi Üniversitesi'nde digital marketing üzerine yüksek lisans yapıyor. Oş “Dizi teklifleri de geliyor ama şimdilik kendimi tiyatroya verdim. Dasdas'da Mert Fırat ile tiyatro projesine ortak oldum. ” şeklinde konuştu.