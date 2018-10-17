Ekmek Teknesi'nin Sonnur'unu görenler tanıyamadı! İnanılmaz değişim

“Ekmek Teknesi” dizisinde canlandırdığı 'Sonnur' karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Arzu Oş, uzun süredir ekranlarda görünmezken, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Eğlenceli tavırlarıyla dikkat çeken Arzu Oş arkadaşıyla birlikte selfie yaptığı sırada gülme krizine girdi.
Muhabirler tarafından kahkaha attığı görüntüsünün çekildiğini fark eden Oş, “Aman Allah’ım öyle çektiniz mi? Farklı bir selfie yapalım dedik, yakalandık” şeklinde konuştu.
ÜNİVERSİTE OKUYOR! Ekmek Teknesi dizisinden sonra ekranlara ara veren Arzu Oş, şu anda Bilgi Üniversitesi'nde digital marketing üzerine yüksek lisans yapıyor. Oş “Dizi teklifleri de geliyor ama şimdilik kendimi tiyatroya verdim. Dasdas'da Mert Fırat ile tiyatro projesine ortak oldum. ” şeklinde konuştu.
Ekmek Teknesi'nde Sonnur karakterini canlandıran güzel 37 yaşındadır. Oş, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde eğitim görmüştür
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