'Ekmek sigaradan daha zararlı'

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi doktorları glisemik indeksi (Gİ) yüksek olan gıdalara karşı halkı uyardı.

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi doktorları glisemik indeksi (Gİ) yüksek olan gıdalara karşı halkı uyardı. Stephanie Melkonian “Yaptığımız çalışma yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenenlerin, akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 49 arttığını ortaya koydu” diye konuştu. Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu yiyecekleri tüketmemenin akciğer kanseri riskini azaltmada oldukça etkili olduğu görüşünde. Melkonian, özellikle beyaz ekmek, mısır gevreği, simit ve pirincin zararlı olduğunu ifade etti.

Twitter

Facebook

Google Plus

1 4

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi doktorları glisemik indeksi (Gİ) yüksek olan gıdalara karşı halkı uyardı. Stephanie Melkonian “Yaptığımız çalışma yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenenlerin, akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 49 arttığını ortaya koydu” diye konuştu. Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu yiyecekleri tüketmemenin akciğer kanseri riskini azaltmada oldukça etkili olduğu görüşünde. Melkonian, özellikle beyaz ekmek, mısır gevreği, simit ve pirincin zararlı olduğunu ifade etti.

Twitter

Facebook

Google Plus

2 4

Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi doktorları glisemik indeksi (Gİ) yüksek olan gıdalara karşı halkı uyardı. Stephanie Melkonian “Yaptığımız çalışma yüksek glisemik indeksli gıdalarla beslenenlerin, akciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 49 arttığını ortaya koydu” diye konuştu. Araştırmayı yürüten uzmanlar, bu yiyecekleri tüketmemenin akciğer kanseri riskini azaltmada oldukça etkili olduğu görüşünde. Melkonian, özellikle beyaz ekmek, mısır gevreği, simit ve pirincin zararlı olduğunu ifade etti.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 4