Eğlencenin dozu kaçtı fena dağıttılar! İşte skandal kareler

İngiltere'de her yıl düzenlenen Ulusal Kadınlar Günü kutlaması yine ilginç anlara sahne oldu. Liverpool şehrinde gerçekleştirilen kutlamada kadınlar özel giysiler ve garip şapkalarıyla sokakları doldurdu. İlerleyen saatlerde ise alkol tüketiminin dozu arttıkça arttı. İlginç anlar ise kameralar tarafından böyle kaydedildi.