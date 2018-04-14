Eğlencenin dozu kaçtı fena dağıttılar! İşte skandal kareler

İngiltere'de her yıl düzenlenen Ulusal Kadınlar Günü kutlaması yine ilginç anlara sahne oldu. Liverpool şehrinde gerçekleştirilen kutlamada kadınlar özel giysiler ve garip şapkalarıyla sokakları doldurdu. İlerleyen saatlerde ise alkol tüketiminin dozu arttıkça arttı. İlginç anlar ise kameralar tarafından böyle kaydedildi.
Sokak ortasında istifra edenlerden, güçlükte ayakta duranlara, yerlerde sürüklenenlerden kaldırımlarda uyuyakalanlara kadar pek çok ilginç görüntü ortaya çıktı. Çeşitli bar ve eğlenme mekanlarında düzenlene partilere katılan İngilizler, üç gün süren tatilin tadını çıkarıyor. Özellikle gençlerin kimseye aldırış etmeden alkolün de etkisiyle sokak ortalarında yaptıkları çılgınlıklar dünya basınında geniş yer buldu.
Ortaya komik görüntüler çıkarken ''alkol şişede durduğu gibi durmuyor'' dedirtti.
İşte o kareler...
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