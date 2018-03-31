Eğlencenin dozu kaçtı fena dağıttılar! İşte skandal kareler

Birmingham'da gerçekleşen 'Bank Holiday' kutlaması renkli ve ilginç görüntülere sebep oldu. 3 günlük resmi tatil kutlamasında olan İngilizler gönüllerince eğlenmeye başladı. Kutlamadan yansıyan ilginç anlar da fotoğrafçıların ekmeği oldu. Parti müdavimi İngilizler, bu gecenin hakkını vermek için sokaklara koştular. İngiltere'deki soğuğa rağmen genç kızların cesur kıyafetler giymekten sakınmaması da dikkatlerden kaçmadı.