Eğlence merkezinde çalışan karısını ormana götürdü sonrası vahşet...

KONYA'da Mesut Babayiğit (35), eğlence mekanında çalışan 1 yıllık eşi Hanife Babayiğit'i (24) iş çıkışı araziye götürüp tüfekle vurduktan sonra ağır yaralı halde hastaneye bırakarak kaçtı. Eşi son nefesinde katilinin ismini verince yakalandı.

KONYA'nın Karatay ilçesi dün saat 08.00 sıralarında dağlık arazide korkunç bir cinayet işlendi. Zaman zaman inşaat işleri yaptığı belirtilen Mesut Babayiğit, bir süre birlikte yaşadığı Hanife Babayiğit ile bir yıl önce evlendi. 1 yaşındaki bir kız çocuğu sahibi olan çift arasında ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Geçen yıl Eylül ayında bir eğlence mekanında işe başlayan Hanife Babayiğit, burada çalışmasını istemeyen eşi tarafından darp edildi. Twitter

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İKİ KEZ EVDEN UZAKLAŞTIRILDI... Hanife Babayiğit'in şikayeti üzerine Mesut Babayiğit'e evden uzaklaştırma kararı verildi. Uzaklaştırma süresinin dolmasının ardından çift, yeniden bir araya geldi. Bir ay önce yine eşine şiddet uygulayan Mesut Babayiğit hakkında yeniden uzaklaştırma kararı verildi. Bu kararın ardından çiftin polis merkezine giderek barıştıklarına dair tutanak tutturduğu ve bir araya geldiği öğrenildi. Twitter

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İŞ ÇIKIŞI ALIP, ARAZİYE GÖTÜRDÜ... Daha önceki evliliğinden üç çocuğu bulunan Mesut Babayiğit, dün saat 05.00 sıralarında eşiyle, çalıştığı eğlence mekanının çıkışında buluştu. Eşini alıp araziye götüren Babayiğit, burada aracın içinde konuşmaya başladı. Eğlence mekanında çalışmak istemediğini belirten Mesutd Babayiğit ile eşi Hanife arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce bagajdaki tüfeği alan Mesut Babayiğit, eşi Hanife'yi karın bölgesinden vurdu. Twitter

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