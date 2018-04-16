Ege'de yeni kriz! Başbakan açıkladı: O bayrak indirildi

Ege Deniz'inde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonu devam ediyor. Bu kez Didim açıklarındaki kayalıklara Yunan bayrağı dikmeye çalıştılar. Ancak Türk Sahil Güvenlik ekipleri bu girişimi önledi. Krizi Başbakan Yıldırım duyurdu.

Başbakan Yıldırım, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar. Yunanistan bu tür provokasyonlardan uzak durmalı. Bu tür gerginliklerde gereken karşılığı vermeye kararlıyız" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Marmara Üniversitesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başlıklı panelde konuştu. Panel çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'nde bayrak krizi yaşandığını duyurdu.

YILDIRIM: ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN KARŞILIK VERİRİZ

Konuşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ege'de yaşanan gerilimle ilgili soruya yanıt veren Yıldırımi "Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin başka kayalıklarda da olduğunu görüyoruz. Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üstüne Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaparak bayrağı oradan kaldırdı. Yunanistan'a tavsiyemiz gerginliği artıracak kışkırtmalardan uzak durması. Komşuluk hukukuna saygılı olmasını tavsiye ediyorum Egemenlik haklarımızdan taviz vermeyiz. Oldubittilere izin vermeyiz. Şartlar ne olursa olsun cevap veririz. Bu konuda kararlıyız." dedi.