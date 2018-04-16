Ege'de yeni bayrak krizi

Ege Deniz'inde Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonu devam ediyor. Bu kez Didim açıklarındaki kayalıklara Yunan bayrağı dikmeye çalıştılar. Ancak SAT Komandoları Hurşit kayalığına çıkıp Yunan Bayrağını geri indirdi. Geçen cuma günü yaşanan krizi Başbakan Binali Yıldırım duyurdu.

Başbakan Yıldırım, "Ege Denizi'nde zaman zaman gerginliği artırmaya yönelik kışkırtmaya yönelik komşumuz Yunanistan'ın bir takım faaliyetlerinin olduğu malumunuz. Bunlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz. Yine Didim açıklarında, yerleşim yeri olmayan kayalığa bir Yunan bayrağı dikme girişimi oldu. Bunun üzerine de Sahil Güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar. Ve oradan o bayrağı kaldırdılar." dedi.