Efsane dizi Breaking Bad hayranlarına müjdeli haber!

Efsane ve rekor ödüllü Breaking Bad dönüyor! Üstelik sinema filmi olarak detaylar belli değil ama en çok merak edilen konu Walter White'ı oynayan Bryan Cranston ve Aaron Paul'un filmde olup olmayacağı...

Efsane dizi Breaking Bad hayranlarına müjdeli haber!

Türkiye'de de büyük hayran kitlesi bulunan Breaking Bad'in yaratıcısı Vince Gilligan, ünlü dizinin film olacağını ve çalışmaların başladığını açıkladı.

17
Efsane dizi Breaking Bad hayranlarına müjdeli haber!

Dünyaca ünlü Emmy ödüllü dizi Breaking Bad film oluyor. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan, film projesi için çalışmalara başladıklarını sürpriz bir açıklama ile duyurdu.

27
Efsane dizi Breaking Bad hayranlarına müjdeli haber!

Breaking Bad'in başrol oyuncuları Aaron Paul ve Bryan Cranston'ın oynayayıp oynamayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak The Hollywood Reporter adlı siteye göre, film mevcut hikaye üzerinden çekilecek. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın filmin senaryosunu yazması ve yönetmesi bekleniyor.

37
Efsane dizi Breaking Bad hayranlarına müjdeli haber!

Ünlü dizi, 2008-2013 yılları arasında yayınlanmış ve bu süre boyunca Emmy ve Altın Küre dahil olmak üzere 147 ödül kazanmıştı.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro