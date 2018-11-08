Efsane dizi Breaking Bad hayranlarına müjdeli haber!

Breaking Bad'in başrol oyuncuları Aaron Paul ve Bryan Cranston'ın oynayayıp oynamayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak The Hollywood Reporter adlı siteye göre, film mevcut hikaye üzerinden çekilecek. Dizinin yaratıcısı Vince Gilligan'ın filmin senaryosunu yazması ve yönetmesi bekleniyor.