Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi istikametinden Keşan şehir merkezi yönüne seyreden Şahin Bayraktar yönetimindeki 22 FA 510 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde girişinde kafa kafaya çarpıştı.