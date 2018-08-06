Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

EDİRNE’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi girişinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesi istikametinden Keşan şehir merkezi yönüne seyreden Şahin Bayraktar yönetimindeki 22 FA 510 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 22 RB 286 plakalı otomobil, belde girişinde kafa kafaya çarpıştı.

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Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kazada yoldan çıkarak devrilen otomobilde bulunan Adem Dak, Muammer Gülverin ve Mustafa Yergök hayatını kaybetti.

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Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Panelvan sürücüsü Şahin Bayraktar ise sıkıştığı yerden Keşan Belediyesi’ne ait kaza kırım aracı yardımıyla çıkarılarak ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Bayraktar’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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Edirne'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kaza yerinde jandarma geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri sıkıştıkları araçtan kaza kırım aracı yardımıyla çıkarılarak Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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