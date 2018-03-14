EDHO'nun güzel ajanı kim?

Reytinglerde büyük başarı yakalayan diziye dahil olmaktan çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Mükemmel bir kadro ile çalışma fırsatı yakaladım. Böylesine güzel bir bütünün parçası olmaktan inanılmaz mutlu ve gururluyum. Siz gerekenleri yaparsanız başarı mutlaka yolunuza açılan bir kapı olacaktır" dedi.