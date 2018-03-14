EDHO'nun güzel ajanı kim?

Eşkıya'ya Genç Oyuncu Büşra Cebe Dahil Oldu...ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,'a genç oyuncu Büşra Cebe dahil oldu.

EDHO'nun güzel ajanı kim?

Eşkıya'ya Genç Oyuncu Büşra Cebe Dahil Oldu...ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,'a genç oyuncu Büşra Cebe dahil oldu. Peki kimdir bu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Büşra Cebe, nereli, kaç yaşında, sevgilisi kim, hangi diziden transfer oldu?

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EDHO'nun güzel ajanı kim?

Oyuncu Büşra Cebe, başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır'ın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine dahil oldu. Büşra Cebe, Fark Film Yapım/ Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği, Onur Tan'ın yönetmenliğini yaptığı, Atv'nin sevilen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kimliksiz bir ajanı canlandırıyor.

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EDHO'nun güzel ajanı kim?

Reytinglerde büyük başarı yakalayan diziye dahil olmaktan çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, "Mükemmel bir kadro ile çalışma fırsatı yakaladım. Böylesine güzel bir bütünün parçası olmaktan inanılmaz mutlu ve gururluyum. Siz gerekenleri yaparsanız başarı mutlaka yolunuza açılan bir kapı olacaktır" dedi.

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EDHO'nun güzel ajanı kim?

Büşra CEBE Kimdir Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun olan Büşra Cebe Meslek hayatına en genç yaşta başlayan sunucu olarak tanınır. 18 yaşında milli eğitim bakanlığı onaylı BELTEK diksiyon-sunuculuk-spikerlik kursunu 1.likle tamamladıktan sonra TRT Belgeselde aktüel Fuar Zamanı isimli programın sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Fuar Zamanı programıyla ekranlara merhaba diyen genç sunucu aldığı ekonomi eğitimlerinden sonra uluslararası fuarlarda Türkiye’nin ileri gelen birçok işadamıyla sayısız röportaj yapmıştır.

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