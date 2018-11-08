EDHO'dan kovulan Deniz Çakır yok artık dedirtti! Eski halinden eser yok

Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin eski oyuncusu Deni Çakır, Demet Akbağ ile Mecidiyeköy Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde Sermiyan Midyat'ın 'Sermiyan Midnight' adlı tek kişilik gösterisini izledi. Güzel oyuncu Çakır'ın aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı.
Geçtiğimiz mart ayından beri Güvenç Dağüstün ile aşk yaşayan Deniz Çakır, yaklaşık 3 yıldır rol aldığı Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Çakır diziye Instagram hesabından paylaştığı şu sözlerle veda etmişti: ''Meryem ile birlikte çok ağladım. Onunla anneliği hissetim. Ama maceranın sonuna geldik. İyi insan olmak güzeldir. Hep yanlışın karşısında durdum. Duruşumdan hiç taviz vermedim''
BÖLÜM BAŞI 80 BİN TL Deniz Çakır şu anda, 7 yıl önce İffet dizisinde birlikte çalıştığı Gold Film’in ‘Vurgun’ adlı yeni projesinde başrol oynamaya hazırlanıyor. Deniz Çakır, Show TV’nin dizi listesinde görünen ancak daha sonra FOX’a transfer olan diziden başına alacağı ücretin ise 80 bin TL olduğu konuşuluyor.
DENİZ ÇAKIR KİMDİR? Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara‘da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara’da Ayrancı Süper Lisesi’nde okudu. Çakır, yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı.
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