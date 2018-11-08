EDHO'dan kovulan Deniz Çakır yok artık dedirtti! Eski halinden eser yok

Geçtiğimiz mart ayından beri Güvenç Dağüstün ile aşk yaşayan Deniz Çakır, yaklaşık 3 yıldır rol aldığı Eşkiya Dünya'ya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosundan çıkarılmıştı. Çakır diziye Instagram hesabından paylaştığı şu sözlerle veda etmişti: ''Meryem ile birlikte çok ağladım. Onunla anneliği hissetim. Ama maceranın sonuna geldik. İyi insan olmak güzeldir. Hep yanlışın karşısında durdum. Duruşumdan hiç taviz vermedim''