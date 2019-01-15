EDHO'da büyük sürpriz Bir ayrılık bir de transfer

ATV kanalının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 122. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Böylelikle, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ne zaman yayınlancak? soruları da cevap bulmuş oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?. Bilindiği üzere reklam anlaşmaları sebebiyle diziler 3 hafta boyunca yayınlanmayacaktı. Başta EDHO olmak üzere diğer dizilerin yeni bölüm fragmanları da gelmeye başladı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 122. BÖLÜM FRAGMANI: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 22 Ocak Salı 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacaktır.
İLYAS ÇAKIRBEYLİ ÖLDÜ MÜ? Hızır, cezaevi bahçesinin dışında beklerken İlyas elleri kelepçeli olarak nakil aracına bindirilmek üzere bahçeye çıkartıldı. İlyas, dışarda bekleyen Hızır ve Alpaslan'ı gördü. Arkasındaki mahkum ise "Hızır Çakırbeyli. Façalı dayı kardeşi gibi Hızır Çakırbeyli de geberecek' dedi" diye bağırdıktan sonra İlyas'ı göğsünden ve sırtından defalarca bıçakladı. Kardeşi İlyas gözlerinin önünde bıçaklanan Hızır büyük bir şok yaşadı. Peki bıçaklanan İlyas Çakırbeyli öldü mü? İlyas rolünü canlandıran Ozan Akbaba EDHO'dan ayrıldı mı? Saldırganın 'Façalı dayı' dediği kişi kim?
ÜNAL KAPLAN NEDEN AYRILDI?: Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin ünlü oyuncusu Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Tarık Ünlüoğlu, reyting rekortmeni diziden apar topar ayrılmıştı. Ünlü oyuncuya hastalık sürecinde en büyük desteği eşi Gülenay Kalkan, veriyor. 61 yaşındaki Tarık Ünlüoğlu'nun son durumuna ilişkin bilgiler de ondan geldi.
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