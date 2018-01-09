EDHO Pudra Hakkı kim?

atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 2018'in yeni bölümündeki ilk bölümü yine nefes kesti. Diziye dahil olan Pudra Hakkı ise merak konusu oldu. Peki EDHO Pudra Hakkı kimdir, nereli, kaç yaşında? Hızır Reis'in yeni düşmanı ölecek mi? sorularının cevabı haberimizde....87. BÖLÜM ÖZETİ: İşlediği suçun bedelini kendi rızasıyla ödeyen Ömer'i hapiste zor günler beklemektedir. Oğlunun, vicdanının sesini duymasına yardımcı olan Meryem ise içeriden gelen kötü haberlere katlanmak zorunda kalacaktır. Pudra Hakkı ile yapılan karlı ticaret masadaki bazı isimlerin aklını karıştırmayı başarır. Tehlikeli sularda yüzen masa üyelerinin, herkesi bir girdabın içine çekmesi an meselesidir. Hakkı'nın ortaklıktan bahsedip masaya oturmak istemesi de geri dönülmez bir yola girildiğinin göstergesidir. Başındaki türlü belalardan henüz kendini kurtaramamış Hızır ise dostu bildikleriyle bir savaşa girmenin eşiğindedir.