EDHO bambaşka oyuncularla dönüyor! 4 flaş transfer haberi

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 3 haftalık aranın ardından ekranlara 4 transferle dönüyor.

Son bölümü ile ekranlara kilitleyen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nihayet izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenen diziye, Façalı Ailesi ile katılacak isimler merak konusu olmuştu. Salı günü yayınlanacak diziye 4 transfer gerçekleşti ve böylelikle Façalı Ailesinin üyeleri ortaya çıktı. Twitter

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TURGUT TUNÇALP: Kanal D ekranlarındaki Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınan Tunçalp, Façalı Ailesinin üyelerinden biri olacak. Usta oyuncu, son olarak Müslüm filminde Müslüm Gürses'in babasını canlandırmıştı. Twitter

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EMİR BENDERLİOĞLU: 39 yaşındaki yakışıklı oyuncu, Türk dizilerinde sürekli gördüğümüz ve yabancılık çekmediğimiz bir isim. Fotoğrafçı, seslendirmen, grafikerlikle uğraşan Benderlioğlu, Eşkiya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine Façalı Ailesinin bir üyesi olarak katılacak. Twitter

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