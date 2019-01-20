EDHO bambaşka oyuncularla dönüyor! 4 flaş transfer haberi

Son bölümü ile ekranlara kilitleyen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, nihayet izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki hafta yayınlanacak yeni bölümü merakla beklenen diziye, Façalı Ailesi ile katılacak isimler merak konusu olmuştu. Salı günü yayınlanacak diziye 4 transfer gerçekleşti ve böylelikle Façalı Ailesinin üyeleri ortaya çıktı.
TURGUT TUNÇALP: Kanal D ekranlarındaki Merhamet dizisinde Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınan Tunçalp, Façalı Ailesinin üyelerinden biri olacak. Usta oyuncu, son olarak Müslüm filminde Müslüm Gürses'in babasını canlandırmıştı.
İLHAN ŞEN: Son olarak Şahin Tepesi ile adını duyuran İlhan Şen de Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldı. 2009 da Best Model of Turkey birincisi seçilen Şen, aynı zamanda modellik yapıyor.
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