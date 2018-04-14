  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVTrendyol'a özel kaçırılmayacak fırsatlar
eposta yazdır zoom+ zoom-

Eda Özerkan kimdir son haline bakın eşi Timur Acar'da şok oldu

Eda Özerkan kimdir son haline bakın eşi Timur Acar'da şok oldu

Eda Özerkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Eda Özerkan'ın eşi kim soruları son fotoğraflarının ardından merak konusu oldu. Oyuncu Timur Acar ile evli olan Eda Özerkan Acar doğumdan sonra tam 21 kilo vererek son haliyle şaşırttı. Kızı Eliz'i kucağına aldıktan sonra hızla eski formuna dönen Eda Özerkan'ın instagram halleri ise bomba.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-04-2018 11:00 - Güncelleme: 14-04-2018 10:45

Eda Özerkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Eda Özerkan kiminle evli, kocası kim soruları son pozlarının ardından merak konusu oldu. Oyuncu Timur Acar ile mutlu bir evliliği olan Eda Özerkan geçtiğimiz aylarda kucağına kızı Eliz'i almıştı. Doğumda 21 kilo alan başarılı isim doğumdan sonra kısa sürede 21 kiloyu vererek eski haline döndü. Eda Özerkan son hali görenler şaşırttı.

EKRANA DÖNMEYE HAZIRIM: Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi. Eda Özerkan ‘Kertenkele’ dizisinin setinde tanıştığı Timur Acar ile 2016’da evlendi. Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı. Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı. Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

EDA ÖZERKAN KİMDİR: Eda Özerkan, 11 Mart 1984 tarihinde Adana'da doğmuştur. Rahmetli babası Emin Özerkan polisti. İstanbul Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi'ni bitirdi.
Neşe Erberk Ajans'a kayıtlı olarak mankenlik yapmaya başladı. profesyonel olarak yurtiçi ve yurtdışında fotomodellik, mankenlik yaptı. Bunun yanı sıra reklam filmi ve kliplerde rol aldı, sunuculuk yaptı.

Tarkan'ın "Dudu" şarkısının, Hakan Peker'in "Veda Busesi" şarkısının klibinde oynadı. Kral Tv'de 6 ay VJ'lik yaptı. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in programında görev aldı.

2006 yılında yönetmen Osman Sınav'ın "Pars Kiraz Operasyonu" filminde rol aldı ve ardından 2008 yılında "Girdap" adlı filmle dikkatleri üzerine çekti.

2007 yılında yaz döneminde Ekol Drama'da Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu ve oyuncu koçu olan Murat Cemcir'dan dersler aldı. Halid Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan ve 2008 yılında çekilen "Aşk-ı Memnu" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı "Behlül"ün nişanlısı "Elif" rolünde oynadı.

Almanya'da, İstanbul ve Marmaris'te çekilen Türk - Alman ortak yapımı "İstanbul'u Ölesiye Sevmek" adlı filmde başrolde Erol Sander ile oynadı.

2014 yılında yapılan olan Survivor yarışmasına Acun Ilıcalı'nın teklifine evet dedi.

2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncu İsmail Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, FutbolcuSerenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.

2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz ile birlikte rol aldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Eda Özerkan kimdir son haline bakın eşi Timur Acar'da şok oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro