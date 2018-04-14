Eda Özerkan kimdir son haline bakın eşi Timur Acar'da şok oldu

Eda Özerkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Eda Özerkan kiminle evli, kocası kim soruları son pozlarının ardından merak konusu oldu. Oyuncu Timur Acar ile mutlu bir evliliği olan Eda Özerkan geçtiğimiz aylarda kucağına kızı Eliz'i almıştı. Doğumda 21 kilo alan başarılı isim doğumdan sonra kısa sürede 21 kiloyu vererek eski haline döndü. Eda Özerkan son hali görenler şaşırttı.

EKRANA DÖNMEYE HAZIRIM: Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi. Eda Özerkan ‘Kertenkele’ dizisinin setinde tanıştığı Timur Acar ile 2016’da evlendi. Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı. Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı. Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

EDA ÖZERKAN KİMDİR: Eda Özerkan, 11 Mart 1984 tarihinde Adana'da doğmuştur. Rahmetli babası Emin Özerkan polisti. İstanbul Kadıköy Anadolu Meslek Lisesi'ni bitirdi.

Neşe Erberk Ajans'a kayıtlı olarak mankenlik yapmaya başladı. profesyonel olarak yurtiçi ve yurtdışında fotomodellik, mankenlik yaptı. Bunun yanı sıra reklam filmi ve kliplerde rol aldı, sunuculuk yaptı.

Tarkan'ın "Dudu" şarkısının, Hakan Peker'in "Veda Busesi" şarkısının klibinde oynadı. Kral Tv'de 6 ay VJ'lik yaptı. Ayrıca Mehmet Ali Erbil'in programında görev aldı.

2006 yılında yönetmen Osman Sınav'ın "Pars Kiraz Operasyonu" filminde rol aldı ve ardından 2008 yılında "Girdap" adlı filmle dikkatleri üzerine çekti.

2007 yılında yaz döneminde Ekol Drama'da Ayla Algan'dan oyunculuk eğitimi aldı. Oyuncu ve oyuncu koçu olan Murat Cemcir'dan dersler aldı. Halid Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan ve 2008 yılında çekilen "Aşk-ı Memnu" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandırdığı "Behlül"ün nişanlısı "Elif" rolünde oynadı.

Almanya'da, İstanbul ve Marmaris'te çekilen Türk - Alman ortak yapımı "İstanbul'u Ölesiye Sevmek" adlı filmde başrolde Erol Sander ile oynadı.

2014 yılında yapılan olan Survivor yarışmasına Acun Ilıcalı'nın teklifine evet dedi.

2014 yılında Survivor yarışmasında Ünlüler takımında; Oyuncu Tolga Karel, Futbolcu Ahmet Dursun, Voleybolcu Duygu Bal, Atlet Merve Aydın, Oyuncu İsmail Baki Tuncer,oyuncu Eda Özerkan, Şarkıcı Gökhan Keser, FutbolcuSerenay Aktaş var.

Gönüllüler takımında ise; Model Samanta Mendes, model ve oyuncu Akın Saatçi, Müge Üzel, Sahra Işık ve Berna Canbeldek, Turabi Çamkıran, Yiğit Dikmen, Ekrem Toraman, Ertunga Gemuhluoğlu ve Mert Palavaroğlu var.

2014 yılında "Kertenkele" adlı dizide Timur Acar, Erdinç Gülener, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz ile birlikte rol aldı.