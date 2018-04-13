Eda Özerkan 21 kilo verdi böyle değişti!

Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi. Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı. Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” dedi.

Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi. Eda Özerkan ‘Kertenkele’ dizisinin setinde tanıştığı Timur Acar ile 2016’da evlendi. Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı. Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı. Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook

Google Plus

1 11

Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi. Eda Özerkan ‘Kertenkele’ dizisinin setinde tanıştığı Timur Acar ile 2016’da evlendi. Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı. Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı. Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 11

Oyuncu Eda Özerkan, anne olduktan sonra doğum kilolarından kurtulmak için kendini spora verdi. Eda Özerkan ‘Kertenkele’ dizisinin setinde tanıştığı Timur Acar ile 2016’da evlendi. Çift geçen Ağustos’ta da kızı Eliz’i kucağına aldı. Oyuncu, hamileyken aldığı 21 kiloyu düzenli spor ve diyet yaparak vermeyi başardı. Eski formuna kavuştuğunu söyleyen Eda, “Artık ekrana dönmeye hazırım” ifadelerini kullandı. Twitter

Facebook

Google Plus

3 11