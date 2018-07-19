Ece Erken'den olay Adnan Oktar açıklaması! Yalanlamıştı ama...

Sunucu Ece Erken, Adnan Oktar ile aynı ortamda bile bulunmadığını söylemişti. Ancak Ece Erken'in A9 TV'de verdiği röportajda Adnan Oktar ve yanındakiler adına olumlu şeyler söylediği röportajı ortaya çıktı.

Ece Erken'in verdiği röportajda Adnan Oktar'ın kanalı için "Tabi ki takipteyiz, çok keyifli programlar var" demişti.

HABERLERE JET HIZIYLA AÇIKLAMA YAPTI: Ece Erken ise bu haberleri jet hızıyla yalanlayıp Instastroy'den açıklama yaptı:

"Adnan Oktar'ı hayatımda bir kere görmedim, aynı ortamda bulunmadım, çevresinden tek kişiyi bile tanımam. Çalıştığım kanalın müdürü rica etti, Röportaj yapacaklar seninle güzel şeyler söyle, destek çık diye. Söyleneni söyledim Bundan 5 yıl önce tvlere çıkıp röportaj veren biriydi maalesef. Kimse gerçek yüzünü bilmiyordu, kanal müdürleri bile"