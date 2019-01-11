Ece Erken ve Bircan Bali’den olay liste! Magazin dünyasında neler oluyor

Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında bu gün ilginç bir liste açıklandı. Magazin dünyasında hangi ünlü isim kimle kavgalı, hangi ünlü isimle kimle neden konuşmadığını belirten bir lise yaptılar. Bir çok ünlü isimlerin olduğu listenin bir hayli kalabalık ve karışık olması ise izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Canlı yayında yapılan listede bakın hangi ünlüler var...

Twitter

Facebook 1 12