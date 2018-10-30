Ece Erken Beyaz TV'de bombayı patlattı Demet Akalın ile Okan kurt tekrar bir arada

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında geçtiğimiz Eylül ayında yollarını ayıran Demet Akalın-Okan Kurt çiftiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Programın sunucularından Ece Erken, Akalın'ın çok yakındaki bir isimden öğrendiğini söylediği haberi canlı yayında paylaştı.
Erken, Demet Akalın ile Okan Kurt'tun tekrar barıştıklarını ileri sürdü ve Kurt'un hafta içi gidip Akalın'da kaldığını söyledi. Ünlü sunucu şunları dile getirdi; "Demet Akalın'ın çok yakınlarından öğrendiğim bir haber, barışmışlar. Hafta içi Okan, Demet'te kalıyormuş. Biz bunu biliyorduk zaten bekliyorduk. Dünde Cumhuriyet kortejine katılmış ve çok mutluymuş."
DEMET AKALIN İLE OKAN KURT OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ İDDİASI: Söylemezsem Olmaz programının 24 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde Bircan Bali, bir taksiyle giderken taksicinin kendisine Demet-Okan çiftiyle ilgili bomba bir gerçeği anlattığını söylemişti.
Bali, "Taksici bana geçtiğimiz cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" demişti. Ece Erken ise Bali'nin açıklamaları karşısında şaşırmadığını, ünlü çiftin tekrar barışabileceklerini dile getirmişti.
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