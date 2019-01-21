Ece Dağıstan kaç yaşında Fazıl Say kiminle evleniyor?

Dünyanında yakından tanığı ünlü piyanist Fazıl Say evleniyor. Peki 24 Ocak'ta Milano'da dünya evine gireceği nişanlısı Ece Dağıstan kimdir, kaç yaşında ve Ece Dağıstan ne iş yapıyor soruları ise merak konusu oldu. Özel hayatı ile gündeme gelmeyi istemeyen Fazıl Say'ın düğünü sessiz sedasız aile arasında ve çok az davetlinin katılımıyla olacak.

Fazıl Say'ın Ankara'da gerçekleşen konserine Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katılmıştı. Konser sonrası İstanbul'a dönen Fazıl Say'ın yeniden yurt dışına gideceği ve Ece Dağıstan'lı ile evleneceği ortaya çıktı. Say, Ece Dağıstan ile 24 Ocak'ta Milano'da evlenecek.

ECE DAĞISTAN İLE EVLENİYOR: Ancak Başkan Erdoğan'ın konsere katılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Konser sonrası İstanbul'a dönen Say, daha sonra yeniden yurt dışına gideceği ve evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

Özel hayatını pek yansıtmayan Say, şarkıcı Ece Dağıstan ile 24 Ocak'ta Milano'da evlenecek. Nikaha yakınlarının katılacağı bildirildi. Ece Dağıstan 2018 yılında böbrek yetmezliği çeken ablasına bir böbreğini vermişti.

ECE DAĞISTAN KİMDİR: 1976 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ece Dağıstan, 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuarı'na girerek Vedat Çorbacı ve Seçil Akdil'in öğrencisi oldu.

1993 yılında eğitimine Viyana Müzik Akademisi'nde "Konser Piyanistliği" ve de "Müzik Pedagojisi" bölümlerinde, Prof. Noel Flores ve Prof. İnci Hausler Altınok ile devam eden Dağıstan, birçok karma ve tek resitallere katıldı.

Yaklaşık 4 senedir, rock müzisyeni olan Teoman'ın akustik projesi olan "Yavaş Yavaş"ın da piyanistliğini yapan ünlü isim 2012'den beri dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile aşk yaşıyor.