Ebru Yaşar'dan erken seçim yorumu: Duyunca oh çektim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıklamasından sonra derin bir "Oh" çektiğini belirten Ebru Yaşar, "Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum" dedi.

Ebru Yaşar'dan erken seçim yorumu: Duyunca oh çektim

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, Akşam gazetesinde kaleme aldığı yazısında 24 Haziran'da yapılması planlanan erken seçimler için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim yapılacağını açıklamasından sonra derin bir "Oh" çektiğini belirten Ebru Yaşar, "Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. İşte Ebru Yaşar'ın çok konuşulacak yazısı...

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Ebru Yaşar'dan erken seçim yorumu: Duyunca oh çektim

"ZAMAN KAYBETMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK": Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını açıkladığında derin bir 'Oh' çektim. Bunu söylerken birkaç gerekçem var. Birincisi daha öte bir tarihte yapılacak olması sadece seçim gerginliğini artıracaktı. Seçim havası maalesef ekonomi için iyi değil. Her iş seçimden sonraya atılacaktı. Türkiye'nin zaman kaybetmeye tahammülü yok. Ayrıca Türkiye'ye yararlı olacağına inandığım Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir an önce tam anlamıyla yürürlüğe girmesini istiyorum.

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Ebru Yaşar'dan erken seçim yorumu: Duyunca oh çektim

Aslında geçen referandumda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemini kabul etmişti. Şimdi, referandumda kabul edilen sistemin hayata geçirilme zamanı.

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Ebru Yaşar'dan erken seçim yorumu: Duyunca oh çektim

Seçim iyi şeydir. Demokrasinin tartışılmazı olduğu gibi bir sürü boş lafı da engeller. Sandığa gitmeden kendisini dev aynasında görenlerin keli önüne dökülür.

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