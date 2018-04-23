Ebru Şancı'dan Hadise'ye olay sözler!

İstanbul Maltepe'de hayranlarıyla buluşan Hadise, giydiği kıyafetle de geceye damgasını vurdu. Kendisini izlemeye gelen hayranlarına eğlenceli dakikalar yaşatan Hadise'nin kilolu hali dikkatlerden kaçmazken Coachella Festivali'nde paylaştığı fotoğraflar da 'photoshop' çıkınca eski manken Ebru Şancı'nın da diline düştü.

"BACAKLAR ROBERTO CARLOS GİBİ"

Ebru Şancı Instagram hesabından Hadise'ye, "İyi hoş kızsın da bacaklar yeminle Roberto Carlos gibi" yazdı. Bu yorum takipçilerini de ikiye böldü. Bir kısım Ebru Şancı'ya destek verirken bazı kişiler de Hadise'nin fiziğinin kötü olmadığını yorumladı.



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