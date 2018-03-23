Ebru Şancı'dan bomba itiraf: Kocam artık beni seksi bulmuyor

Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyleyerek, "Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum" dedi.

Ebru Şancı'dan bomba itiraf: Kocam artık beni seksi bulmuyor

34 yaşındaki manken Ebru Şancı, 2015 yılında kendisinden 10 yaş küçük futbolcu Alpaslan Öztürk ile evlenmişti. 14 Ekim 2016’da ikizleri Ceylin ve Milla doğdu. Aralarındaki yaş farkına aldırmayan çift, “Biz birbirimizi her halimizle seviyoruz. Geçmişimizi kabul ettik. Koca parası yiyip, bir şey yapmadan da durabilirdim. Ama limitsiz kredi kartıyla alışveriş yapmaktan yorgun düşmenin ne demek olduğunu tattım geçmişte, biliyorum.'' demişti.

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Ebru Şancı'dan bomba itiraf: Kocam artık beni seksi bulmuyor

İkinci Sayfa'nın haberine göre; ikiz çocuk annesi Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'ün kendisini artık seksi bulmadığını söyleyerek, "Alparslan benim ev halimi Recep İvedik'e benzetiyor. 'Senin sakalların var' diyor. Çocuklar ve işimle ilgilenmekten evet çoğu zaman kendime vakit ayıramıyorum" dedi.

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Ebru Şancı'dan bomba itiraf: Kocam artık beni seksi bulmuyor

34 yaşındaki manken, "Adamı evliliğe ikna edene kadar top model havalarındaydım. Evlendikten sonra saldım çayıra mevlam kayıra. Bir Türk kadını gerçeği" açıklamasında bulundu.

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Ebru Şancı'dan bomba itiraf: Kocam artık beni seksi bulmuyor

Ebru Şancı, daha önce verdiği bir röportajda '10 yıl sonra siz çökerseniz ama o genç kalırsa' şeklindeki soruya 'Öyle korkularım hiç yok. Ama kocam beni aldatmaz demiyorum. Nihayetinde erkektir, yapabilir. Yaparsa da parasının yarısını alır, kapının önüne koyarım. Ha, üç-beş gecelik bir şey için de bunu yapmam.' cevabını vermişti.

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