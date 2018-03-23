Ebru Şallı'dan yasak aşkına: Kaç aşkım kaç

Şallı, objektiflerden kaçması hatırlatılınca da "Kaçacak bir şey yok. Uğur, beni kuaföre bıraktı. Bunda bir sorun yok" dedi. Şallı, aynı günün akşamı katıldığı bir davette evli aşkının hediyesi tektaşını gözler önüne sererken aldatılan eş Gonca Akkuş ise zor anlar yaşıyordu. Gonca Hanım, Mayıs 2017'de sosyal medyaya sızan çıplak fotoğraflarıyla olay olan Şallı'ya komplo kurduğu gerekçesiyle eşi tarafından mahkemeye verildi. Gonca Hanım, önceki gün savcılığa ifade verdi.