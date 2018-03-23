Ebru Şallı'dan yasak aşkına: Kaç aşkım kaç

Ebru Şallı, 9 aydır aşk yaşadığı evli işadamı Uğur Akkuş’la önceki gün Rumelihisarı’ndaydı. Gazetecileri görünce panik olan Şallı, sevgilisini böyle uyardı. Ardından ise ‘Kaçacak bir şey yok’ açıklaması yaptı....

Ebru Şallı'dan yasak aşkına: Kaç aşkım kaç

Evli işadamı Uğur Akkuş'la aşk yaşayan Ebru Şallı'nın dünya umrunda değil! Akkuş ile geçtiğimiz yaz Bodrum'da yakalanan Şallı, önceki gün sevgilisiyle Rumelihisarı'nda görüntülendi. Şallı, aşkının lüks cipinden indiği sırada Akkuş'a "Kaç aşkım kaç" diye bağırıp kuaföre koştu. 2 saat sonra kuaförden çıkan eski manken, aşkının gönderdiği özel şoförlü başka araca bindi.

16
Ebru Şallı'dan yasak aşkına: Kaç aşkım kaç

Şallı, objektiflerden kaçması hatırlatılınca da "Kaçacak bir şey yok. Uğur, beni kuaföre bıraktı. Bunda bir sorun yok" dedi. Şallı, aynı günün akşamı katıldığı bir davette evli aşkının hediyesi tektaşını gözler önüne sererken aldatılan eş Gonca Akkuş ise zor anlar yaşıyordu. Gonca Hanım, Mayıs 2017'de sosyal medyaya sızan çıplak fotoğraflarıyla olay olan Şallı'ya komplo kurduğu gerekçesiyle eşi tarafından mahkemeye verildi. Gonca Hanım, önceki gün savcılığa ifade verdi.

26
Ebru Şallı'dan yasak aşkına: Kaç aşkım kaç

Gonca Hanım, savcılığa verdiği ifadesinde Şallı'nın olay yaratan çıplak fotoğraflarını kendisine eşinin gönderdiğini iddia etmişti.

36
Ebru Şallı'dan yasak aşkına: Kaç aşkım kaç

İşte o görüntüler...

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro