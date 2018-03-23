Ebru Şallı'dan yasak aşkına: Kaç aşkım kaç

Evli işadamı Uğur Akkuş'la aşk yaşayan Ebru Şallı'nın dünya umrunda değil! Akkuş ile geçtiğimiz yaz Bodrum'da yakalanan Şallı, önceki gün sevgilisiyle Rumelihisarı'nda görüntülendi. Şallı, aşkının lüks cipinden indiği sırada Akkuş'a "Kaç aşkım kaç" diye bağırıp kuaföre koştu. 2 saat sonra kuaförden çıkan eski manken, aşkının gönderdiği özel şoförlü başka araca bindi.
Şallı, objektiflerden kaçması hatırlatılınca da "Kaçacak bir şey yok. Uğur, beni kuaföre bıraktı. Bunda bir sorun yok" dedi. Şallı, aynı günün akşamı katıldığı bir davette evli aşkının hediyesi tektaşını gözler önüne sererken aldatılan eş Gonca Akkuş ise zor anlar yaşıyordu. Gonca Hanım, Mayıs 2017'de sosyal medyaya sızan çıplak fotoğraflarıyla olay olan Şallı'ya komplo kurduğu gerekçesiyle eşi tarafından mahkemeye verildi. Gonca Hanım, önceki gün savcılığa ifade verdi.
Gonca Hanım, savcılığa verdiği ifadesinde Şallı'nın olay yaratan çıplak fotoğraflarını kendisine eşinin gönderdiğini iddia etmişti.
İşte o görüntüler...
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